K uchazečům o hlasy voličů bude na podzim v krajských volbách na jihu Čech také koalice STAČILO!

Koalici vede Komunistická strana Čech a Moravy a dále jsou zastoupeny Česká suverenita sociální demokracie, kterou nedávno založil Jiří Paroubek a ještě Česká strana národně sociální a Spojení demokraté – Sdružení nezávislých. Poměrně široká levicová koalice odstartovala oficiálně spolupráci podpisem smlouvy v červnu. Kandidátka byla představena pak při akci k výročí upálení Mistra Jana Husa. Ostrou kampaň zahájí 28. srpna s odkazem na 80. výročí zahájení Slovenského národního povstání, aby upozornila na nutnost udržování dobrých vztahů mezi Čechy a Slováky.

„Je to koalice levicově a vlastenecky smýšlejících stran a hnutí,“ říká předsedkyně krajského výboru KSČM Alena Nohavová. „Máme pestrou kandidátku od lékařů po dělnická povolání s věkovým průměrem pod padesát let. Jsou na ní i mladí lidé,“ zdůrazňuje Alena Nohavová.

V současnosti ani jedna ze stran koalice není v krajském zastupitelstvu. Komunisté z něj vypadli po posledních volbách. Nyní by se chtěli vrátit. V programu se věnuje koalice STAČILO! tradičním levicovým tématům, ale nejen jim. Za problém kraje označila Alena Nohavová třeba chybějící lékaře různých specializací a dlouhé čekací doby na vyšetření. Koalice by chtěla vylepšit i školství. „Kraj je zřizovatelem středních škol, ale nemáme dostatek řemeslníků. Zaměřili jsme se na gymnázia a nemá kdo vychovávat budoucí řemeslníky. Staří mistři odcházejí,“ říká Alena Nohavová. Velkým tématem je pro levicovou koalici také zemědělství. „Zabírá se orná půda pro logistická centra a pak dovážíme potraviny,“ upozorňuje Alena Nohavová s tím, že by mělo zemědělství získat větší podporu i v malovýrobě.

V čele kandidátky bude Kateřina Jirousová, lékařka, ale také maminka tří dětí. Zároveň je zastupitelkou města Soběslav. V podcastu pro Deník, na který se můžete na webu podívat, popsala, jak by skloubila lékařskou praxi a péči o děti s prací na kraji, potažmo s prací a postem hejtmanky.

Mimo jiné zmínila, že práce praktické lékařky pro dospělé ji velmi baví a naplňuje, nerada by ji opustila. „Navíc jsem to slíbila i svým pacientům, že se své práce nevzdám. Myslím, že by to ani nebylo vhodné, protože lékařů máme málo,“ řekla Kateřina Jirousová a dodala, že na práci v krajském zastupitelstvu je připravena a jako krajská zastupitelka by se ráda věnovala hlavně zdravotnictví a sociální politice.

Na dalších místech kandidátky budou Jana Turoňová, právnička z Bednárce na Jindřichohradecku, bez politické příslušnosti, nominovaná ČSNS, Václav Ebert živnostník a zastupitel z Tábora (KSČM), Lubomír Pána, vysokoškolský učitel z Českých Budějovic, bez politické příslušnosti (nominovaný KSČM) a první pětici uzavírá Hana Tůmová pracující v bankovnictví z Oseku na Strakonicku (KSČM). Nejvýše za Paroubkovu ČSSD bude na šestém místě Petr Sojka, manažer obchodu z Buzic na Blatensku. V první desítce jsou zastoupení všichni koaliční partneři, takže sedmý na kandidátce je Radek Maryška, veterinář z obce Světce na Jindřichohradecku za subjekt Spojení demokraté - Sdružení nezávislých.