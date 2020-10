„Budeme mít tři členy rady: jednoho hejtmana, tím bych byl já, jednoho náměstka, což by byla Lucie Kozlová, a jednoho neuvolněného náměstka, kterým by byl Tomáš Hajdušek," vyjmenoval Martin Kuba, llídr ODS, která ve volbách skončila těsně druhá za ANO a získala stejný počet mandátů - dvanáct, "Chceme co nejvíce snížit náklady na uvolněného posty a ODS je připravena to řešit i pozicí neuvolněného náměstka, což definuje zákon."

Co se gescí radních týká, hejtman se ujme zdravotnictví a dohledu nad veškerými investičními projekty kraje. "Slíbili jsme voličům, že ztransparentníme to, jak pracujeme na programu, aby mohli sledovat, jak přípravy probíhají. Všichni náměstci proto ode mě slyšeli, že jim budu zasahovat do jejich gesce tak, abychom tlačili na maximální výkon a výsledky," upozornil Martin Kuba a dodal, že náměstkyně Lucie Kozlová se bude věnovat sociálním věcem, vědě, výzkumu a IT a e-governmentu. "Tomáš Hajdušek by byl, jako neuvolněný náměstek, zodpovědný za finance, rozpočet a přípravu velkých projektů, tj. přípravu našeho investičního plánu."

Zástupci všech čtyř koaličních stran a hnutí společně jednali ve středu dopoledne. "Jednání to bylo velmi rychlé, v pracovní atmosféře a bez problémů. Ještě nás nás čeká vyměnit si programové priority, to bychom měli stihnout do konce týdne, a na začátku týdne bychom je probrali. Pokud vše půjde dobře, jsme připraveni v příštím týdnu k podpisu koaliční smlouvy," dodal.

Ivana Stráská ve výkonných orgánech nebude

Tři členy rady, z toho jednoho náměstka a dva neuvolněné radní, bude mít podle plánů ČSSD. "Co se gescí týká, náš náměstek, kterým by měl být Antonín Krák, bude mít dopravu, územní plánování a majetek. Dalšími radními by byli, podle našeho návrhu, který si ještě necháme schválit, Miroslav Joch a Olga Bastlová. Brali jsme to podle pořadí kandidátce a odpovídá to i územnímu rozložení," vysvětlila dosavadní hejtmanka Ivana Stráská. "Já jsem jasně řekla, že ve výkonných orgánech nechci fungovat. Zajímá mě zdravotnictví a ráda bych své zkušenosti uplatnila v dalších orgánech."

Náměstkem zůstane i v dalším období Pavel Hroch (Jihočeši 2012), dalším radním za jejich hnutí bude Jiří Fišer. „Na starosti bych měl kulturu, památky, dotace a dotační politiku nebo venkov," doplnil Pavel Hroch s tím, že životní prostředí, které měl na starosti doposud, přejde pod nového prvního náměstka, kterým by měl být František Talíř (KDU-ČSL + TOP 09).

"V mojí gesci by měly být kromě životního prostředí také regionální rozvoj a cestovní ruch," dodává František Talíř. „Jsem připravený zabývat se tím, o čem jsme mluvil během celé kampaně, a sice zadržováním vody v krajině. To je pro mě zásadní téma, letos zaplať pánbůh pršelo, ale je to dlouhodobý problém, jak s vodou nakládáme. Do toho jsem připraven se obout. Jde o obnovu krajinu, malé vodní plochy, remízky, mokřady… tím směrem musíme jít. Kraj má možnosti a je tu velký potenciál pro Jihočechy v této oblasti pracovat a těším se na to.“

Dalšími radními za Společně pro jižní Čechy budou Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Pavel Klíma (TOP 09).

Budeme pilnou opozicí, říká bývalý radní pro dopravu

"STAN vždy deklaroval zájem o širší koalici a spolupráci se svými letitými spojenci, jako jsou HOPB, Jihočeši nebo třeba TOP09 s KDU," okomentoval podpis koalice Jiří Švec, který měl zatím na kraji na starosti dopravu. Hnutí STAN, za které kandidoval, skončí společně s ANO a Piráty v opozici. "Hned v sobotu večer po volbách se zástupci STAN s těmito subjekty sešli a nabízeli spolupráci s tím, že by k jednáním mohli být přizváni i Piráti a ČSSD.

To, že zmíněné subjekty, navzdory svým předvolebním tvrzením o potřebě integrace pravice, nepřizvali STAN k jednání o budoucí koalici, nezbývá než respektovat. Jsme tedy připraveni být pilnou a konstruktivní opozicí."