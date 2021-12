Mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner uvedl: "Na místě byla po zavolání na linku 158 první policejní hlídka z Obvodního oddělení Vodňany, nprap. František Tlapa s kolegou prap. Janem Srbem. Policisté skočili do vody a z hloubky se jim podařilo s velkým úsilím dostat na břeh ženu i malé dítě. Žena byla relativně v pořádku, u dítěte hned policisté započali s oživováním. S pomocí hasičů pak policisté se záchranáři naložili dítě na palubu vrtulníku a ženu do sanitky. Dál o obě zachráněné osoby pečovali záchranáři."

Mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová ve středu v noci potvrdila, že ve Vodňanech u tonutí dvou lidí zasahovaly tři pozemní posádky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a také vrtulník.

"Nezletilé osobě musela být po vytažení z vody poskytnuta resuscitační péče a následně pak byla letecky transportována do jedné z pražských nemocnic. U druhé osoby došlo k podchlazení a ve stabilním stavu byla převezena do spádového zdravotnického zařízení. Vzhledem k okolnostem a probíhajícímu vyšetřování nemůžeme sdělit žádné další informace," sdělila mluvčí.

Policisté vytáhli z řeky Blanice ženu s dítětem, to je ve vážném stavu

Policejní mluvčí Jiří Matzner dále uvedl, že policisté od studentů zjistili, že prvním impulsem, že něco není v pořádku, byl kočárek, kterého si při návratu z města na internát všimli u mostu přes řeku. "Na kočárku byla zavěšená i kabelka, a tak se šli podívat po okolí. Ve vodě viděli ženu a zprvu si mysleli, že se koupe. Nedokázali se k ní přes proud dostat a navíc další student, který svítil na hladinu řeky, volal, že o kus dál plave malé dítě. Ihned jak přijeli policisté, tak skočili do vody a ženu s dítětem z řeky vytáhli na břeh. Kluci jim ještě pomáhali, jak mohli," popsal mluvčí.

Co ženu dohnalo k tomuto kroku? Na to se budou ptát i kriminalisté. "Teď je však důležité, že žena i dítě jsou naživu a v péči lékařů. Jihočeský policejní ředitel brigádní generál Luděk Procházka příští týden ocení příkladný přístup studentů i policistů při záchraně dvou lidských životů," doplnil Jiří Matzner.

