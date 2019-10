V minulosti tam bylo například oblíbené kino Vesmír nebo kavárna Perla.

Koldům byl vybudován jako experiment v letech 1958 až 1964 a šlo o první celopanelovou montovanou stavbu na jihu Čech, která například ve vnitřním vybavení kavárny dokládá bruselský styl. Služby pro obyvatele měly být soustředěny ve společných prostorách včetně stravování.

Významné dílo československé architektury 60. let 20. století vytváří ojedinělý a unikátní prostor s nádherným výhledem z kavárny na střeše objektu na celé město. I to je podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové důvod pro otevření objektu veřejnosti ve dnech 5. - 7. listopadu od 15 do 19 hodin.