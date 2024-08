Chráněné bydlení Kolečko bude ve spodní části prachatické polikliniky v Nemocniční ulici. Prachatičáci objekt znají jako bývalou “hygienu”. V posledních letech je ale objekt prázdný. Nápad postavit zařízení, v němž bude možné nabídnout lidem, kteří se nečekaně ocitnou na invalidním vozíku, bydlení a pomoc s návratem do běžného života, Hana Vojtová představila zástupcům Jihočeského kraje už v době covidu. Na zahájení stavby si ale musela pět let počkat i přesto, že hejtman Martin Kuba i jeho náměstkyně pro sociální oblast Lucie Kozlová se stavbou takového zařízení souhlasili snad “bez jediného mrknutí oka”. “Nesmírně si vážím toho, že pan hejtman je pokrokový chlap, ale od nápadu k realizaci vedla neskutečně dlouhá cesta,” ujistila v úterý s úsměvem na tváři ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana a budoucí ředitelka Chráněného bydlení Kolečko Hana Vojtová. Snaží se o to, aby dům nejen stál, ale byl zároveň funkční nejen sociální zařízení, ale také bydlení pro lidi, kteří se perou s nepřízní osudu a vrátí se zpátky do plnohodnotného života. Podle Lucie Kozlové by lidé, kteří se na vozík dostanou například následkem úrazu, v Kolečku měli pobývat do chvíle, než se naučí běžné denní úkony. “I dalším bydlením se ale budeme snažit pomoc,” přiblížila Hana Vojtová. Upřesnila také, že název pro chráněné bydlení Kolečko vymysleli architekti. “Klienty na kolečkách rozjedeme do nové životní etapy,” vysvětlila název objektu, z něhož jeho obyvatelé vidí z oken na dominantu Prachatic, Libín.

Nápad, který Hana Vojtová, dotáhla až k projektu, který je podle všech zúčastněných unikátní, konzultovala dnes a denně se Zbyňkem Sýkorou. Člověkem, který je po úraze před více než dvaceti lety sice upoután na invalidní vozík, ale také aktivním sportovcem a zároveň předsedou Českého paralympijského výboru. Zbyněk Sýkora byl pro Hanu Vojtovou konzultantem a jejich nápady dali na papír architekti z pražské společnosti Bianco Architects. Podle jejich projektu “bývalou hygienu” na Kolečko postaví společnost Edikt. A trvat to bude šestnáct měsíců. Příští rok v říjnu by se měl objekt otevřít pro dvanáct klientů.

Demolice původního a stavba nového objektu vyjde na více než sto dvacet milionů korun. Část financí, 80 milionů korun, získal projekt z Národního programu obnovy. Svým “kouskem” do skládačky pomohlo i město Prachatice, které bezúplatně poskytlo pozemky v okolí.

Hana Vojtová v Kolečku předpokládá spolupráci s trenéry a s lidmi, kteří sami jako vozíčkáři mají druhým co předat. V areálu bude tělocvična, protože pohyb a sport těmto lidem pomáhají. Velká kuchyně poslouží ke společnému setkávání a debatám o podobných problémech. Venkovní zahrada s vyvýšenými záhony na střeše tělocvičny umožní pěstování bylinek a zeleniny. Součástí atria ve dvoře bude terapeutická kavárna, aby si vozíčkáři zvykali na pozornost veřejnosti, což jim pomůže v návratu do života.