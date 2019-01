Včelná – V tom chladu a dešti se málokomu chtělo ven do rozbředlého sněhu, přesto v sobotu vyrazil nespočet skupinek tříkrálových koledníků na své obchůzky.

Nechyběly mezi nimi ani Natálie, Maruška a Zuzka v doprovodu maminky a sousedky Markéty z Boršova nad Vltavou, které měly za úkol obejít domácnosti v části Včelné.



„Je nám docela zima, hlavně na nohy,“ podupávala děvčata v tajícím sněhu, zatímco čekala, zda někdo zareaguje na jejich zazvonění. „Je to různé, někde na nás dokonce čekají, někde ochotně otevřou a přispějí do sbírky, většinou tak stovku, dvě, jinde nejsou doma nebo neotevřou, jen vidíme, jak se za oknem pohne záclona,“ popisují reakce, se kterými se setkávají.



To Dagmar Ďurišová neváhala a koledníkům k příspěvku do kasičky přidala poděkování a přání vydařeného roku. „Je milé, že tuhle tradici udržují, rok od roku je takových lidí méně. Ale pokud se pomoc dostane na ta správná místa, ráda na sbírku nějaké peníze dám,“ říká s tím, že si ale pečlivě vybírá, na jaké projekty přispěje. „Je to právě Tříkrálová sbírka a pak také přispíváme na výcvik psů pro postižené,“ doplňuje.



Z peněz, které do kasiček tříkrálových koledníků naházeli lidé v boršovské farnosti, kam spadá právě i Včelná, dostanou část výtěžku prachatický hospic, budějovické dobrovolnické centrum, které pomáhá dětem ze sociálně slabých rodin, azylový dům v Záblatí u Prachatic, projektem Adopce na dálku farnost podpoří studium dětí ze sociálně slabých rodin a bude mít v záloze i peníze pro rychlou pomoc pro případ nečekaných živelních či jiných katastrof.