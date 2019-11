„Příprava sladu probíhala v místním pivovaru Glokner a výsledné chutě mají na svědomí sudy po různých vínech, bourbonech či sherry,“ říká Václav Svach, jednatel Svachovky. „Celé zrání se odehrávalo v unikátním sklepě, který je propojen se starou studnou, což vytváří ideální prostředí zlatavému nápoji. Však také skotští palírníci, kteří oldwellku degustovali, ani nechtěli věřit svým chuťovým buňkám. Byla pro ně opravdu velkým překvapením.“

Tvůrci Svach´s Old Well whisky si se svým novým produktem pečlivě vyhráli a propracovali vše do detailů. Kolekce české whisky vyniká již samotnými láhvemi s plastikou odkazující k Destilérce Svach, ale i k hrdosti na českou historii, kterou reprezentují lvi v emblému. Další ryze české symboly, například lipové listy a barvy trikolory, je možné objevit i na atraktivních etiketách a krabicích. Také limitovaná edice se vztahuje k dějinám jihočeského dominia. Celá kolekce byla inspirována legendou o Dělení Růží, jehož výtvarnou podobu můžete spatřit na zámku v Českém Krumlově. Z toho všeho vyzařuje hrdost patriotů.

Tým Destilérky Svach představil whisky na slavnosti ve Svachově Lhotce, kde nešlo jenom o ochutnávky whisky, ale také o kulturu s velkým K. Jihočeský symfonický big band přednesl originální hudební kompozici na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Velký orchestr dirigoval autor skladby Jiří Meisl na velkém mole nad vodou. Hudební dílo bylo vytvořeno pro tuto slavnostní příležitost.