Linec – Pro 200 000 hornorakouských dětí, z toho 14 000 prvňáčků, začne škola 13. září.

Günter Gerhartinger a Michael Dorner s vítěznou kartou. | Foto: Deník/repro

„Pro jejich rodiče bude start letos o 3,1 procenta dražší,“ píše linecký deník OÖN. „Vybavení prvňáčků je přijde průměrně na 118 eur.“ Aktuální průzkum Zaměstnanecké komory ukázal, že tzv. „ekologický startovací balíček“ v papírnictvích stojí kolem 170 eur. Obvyklé školní potřeby lze pořídit v cenovém rozpětí 46 až 267 eur, což dělá rozdíl 480 procent. „S těmi 46 eury je ovšem třeba obejít řadu obchodů,“ připomíná Manuela Delapionová z komory. Rozdíly až 200 procent jsou i u jednotlivých pomůcek. V celém Rakousku vydá více než 1,1 milionu školáků v příštích dnech 240 milionů eur za školní věci. Obchod s papírem má roční obrat 800 milionů.

Nižší provize makléřům

Po mnohaletých diskusích začne v Rakousku 1. září platit nařízení omezující makléřské provize, píší OÖN. V budoucnu budou muset nájemci za zprostředkování smlouvy bytu na více než tři roky makléři zaplatit nanejvýš dva měsíční nájmy, při smlouvách kratších jeden. Dosavadní limit byl tedy zkrácen vždy o jedno nájemné. Svaz nájemníků to vítá, protože v případě 70metrového bytu úspora představuje průměrně 700 eur.Ministr hospodářství Reinhold Mitterlehner v listě připomíná, že v mezinárodním měřítku měli rakouští makléři velmi vysoké provize, přičemž v posledních letech nájmy silně stouply. Nižší provize podle něho posílí kupní sílu a stlačí inflaci.



„Makléři to vidí úplně jinak,“ uvádí list. „Tajemník jejich svazu Anton Holzapfel se obává snížení obratu o 30 až 50 procent. Řada realitek už prý signalizovala propouštění zaměstnanců. Zástupci branže zvažují dokonce právní kroky proti nařízení.“ Člen představenstva společnosti Conwert Thomas Rohr počítá podle OÖN s masivním vyčistěním trhu s nemovitostmi. Mnozí makléři budou bojovat o přežití. Jejich počet by prý mohl klesnout z 2500 na 400.

Civilní služba na polích

Zemědělské farmy v Horních Rakousích, které se ocitly v personální nouzi, podporují už dvacet let odvedenci vykonávající civilní službu pro Agrární komoru. „Náhlý výpadek kvůli úrazu nebo nemoci může na statku způsobit velké problémy,“ říká v lineckém listě Volksblatt viceprezident komory Franz Reisecker. „Naši civilisté pak pomáhají farmě přežít.“



Toho času je ve více než 30 provozech nasazeno 20 odvedenců vykonávajících civilní službu. Dostávají za to jídlo a ubytování. „Rozhodl jsem se pro tuto službu, protože jsem na statku vyrostl a tahle práce mne zajímá. Mimo jiné pracuji rád u zvířat,“ říká v deníku Markus Windischhofer, který vypomáhá na dvoře ve Steyreggu. „Pomáháme všude, kde je třeba – ve stáji, v domě nebo na poli.“ Volksblatt dodává, že zemědělské rodiny s problémy mohou kdykoliv požádat příslušnou okresní komoru o výpomoc civilistů.

Voňavý golf

Účastnická karta pro golfovou Strawberry Tour, kterou od roku 2005 organizuje firma Sport–direkt, byla světovým svazem výrobců karet na konferenci v Arizoně zvolena nejlepší kartou na světě. O titul soutěžilo 150 karet ze 70 zemí. Strawberry Tour, jíž se účastní na 1600 amatérských hráčů, zahrnuje starty na hřištích 76 klubů v Rakousku, Německu, České republice, Slovinsku a Itálii. Například českokrumlovský Golf klub je pořádal 17. července a 8. srpna, další má být nadcházející sobotu.



„Každý účastník obdrží kartu, která začne vonět po jahodách, jakmile ji někdo vezme do ruky,“ popisuje list OÖN. Umožňují to mikroskopicky malé voňavé kapsle, které při kontaktu prasknou, vysvětluje Michael Dorner, jehož vídeňská firma VariusCard novou techniku vyvinula. Připomíná, že metoda se už dlouho uplatňuje na papírových produktech. Nyní poprvé funguje i na plastu.