Jezdci na freestylových koloběžkách se utkají v jihočeské metropoli. Na neděli 5. listopadu už je přihlášeno více než třicet účastníků.

Slavnostní otevření skateparku ve Strakonicích ocenili i jezdci na freestylových koloběžkách. | Foto: Deník/Edwin Otta

Freestylové závody pro jezdce na malých akrobatických koloběžkách se chystají na neděli v Českých Budějovicích. Zatím je na akci, která se bude konat v Parku 4Dvory u sídliště Máj, přihlášeno přes 30 jezdců. Start je v 9.30 hodin, přihlášky se berou od 8.30 hodin na místě.

„Jezdci budou rozděleni do tří kategorií,“ říká organizátorka Veronika Podlešáková s tím, že hranicemi bude věk deset a čtrnáct let. Startovné činí 200 korun, připraveny jsou hodnotné ceny například v podobě sportovního vybavení. Příprava je podpořen drobnými sponzorskými dary třeba na medaile, ale většinu nákladů v řádu desítek tisíc korun nese pořadatelka. „Dělám to pro děti,“ zdůrazňuje Veronika Podlešáková.

Na sportovní neděli naváže ve středu otevření obchodu v centru Českých Budějovic se sportovním materiálem, který souvisí s jízdou na sportovních koloběžkách. Veronika Podlešáková dodává, že dalším záměrem je vytvořit klub a zázemí pro děti. Klub by zaštítila Česká asociace freestylových koloběžek, její zástupci už se vyjádřili, že rádi klub podpoří, měl by být první na jihu Čech. V budoucnu chce Veronika Podlešáková ve spolupráci s radnicí hledat místo, kde by mohla být ve městě dráha pro freestyle koloběžky. Zatím totiž musejí v jihočeské metropoli jezdit ve skateparku v Parku 4Dvory. Jediná dráha pro koloběžky je v regionu ve Zlivi.

Slavnostní otevření skateparku ve Strakonicích letos ocenili i jezdci na freestylových koloběžkách.Zdroj: Deník/Edwin Otta