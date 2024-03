„Cílem architektonické soutěže bylo najít nejlepší návrh pro novostavbu spolkového domu a rekonstrukci historické budovy obecního úřadu, bývalé hájenky,“ dodává komařický starosta. Spolkový dům má nabídnout víceúčelový sál s hospodou. Součástí nové budovy má být i knihovna. Objekt se má stavět na místě bývalého statku, který se nachází za obecním úřadem. V obytné části tohoto statku byla dokonce hospoda v minulosti provozována. A v architektonické soutěži se řešila i budoucí podoba zahrady, kam by se mělo v budoucnu přesunout také dětské hřiště. Celkové náklady se odhadují na 49 milionů korun, ale je to například včetně demolice nynějšího nevyužívaného statku.

Na snímku vítězný návrh Studia reaktor.Zdroj: Studio reaktorStarosta zdůrazňuje, že vítězný návrh architektonicky podobu vsi nijak zásadně nemění. „Návrh spolkového domu kopíruje původní statek, který pro svůj nový účel otevírá stávající dvůr se zahradou, které budou přístupné veřejnosti. Záměr můžeme realizovat po etapách,“ říká Vojtěch Tomrle a připojuje, že nejdříve by se stavěl spolkový dům. „Jsme jedna z nejmenších obcí v Jihočeském kraji, která vypsala veřejnou architektonickou soutěž. Určitě bychom nedosáhli takového pěkného výsledku, kdybychom napřímo oslovili jednoho architekta. Chceme stavět budovu pro veřejnost, která má sloužit třeba sto let. Naším záměrem je vytvoření uceleného areálu veřejných staveb, který by měl celoročně sloužit našim občanům. Místo pro setkání nám zde totiž dlouhodobě chybí,“ říká k záměru obce starosta.

Podáno bylo celkem 54 návrhů. „Velký zájem o soutěž ze strany architektů nás příjemně překvapil a celá řada návrhů přinesla skutečně kvalitní řešení. Rádi bychom co nejdříve začali s projektovou přípravou, tak abychom do několika let mohli začít se samotnou stavbou. Návrh zároveň představíme veřejnosti a pokud to bude možné, zapracujeme i její připomínky,“ doplnila zastupitelka Markéta Málková. Pokud vše půjde bez problémů, mohlo by se začít stavět někdy v roce 2028.

Z více než 50 návrhů skončil na druhém místě návrh od slovenského sdružení m47 a na třetím pražského ateliéru Neuhäusl Hunal. Porota dále udělila celkem čtyři odměny odměny pro OK PLAN Architects, XTOPIX architekti, ABTSMOLEN a Jiří Lukáš Architektonický Ateliér. Výstava a prezentace návrhů by měla proběhnou v následujících týdnech a na webu obce bude k dispozici také soutěžní katalog.

Soutěž byla vypsána jako otevřená a návrhy hodnotila porota složená ze zástupců obce a nezávislých odborníků. Mezi nimi byli Jiří Weinzettl, Zuzana Kurz, Zdeněk Chmel nebo kurátor českobudějovického Domu umění Michal Škoda. Organizátorem soutěže byla společnost CBArchitektura, která loni dostala Ocenění za výjimečný počin České ceny za architekturu 2023.

„U vítězného návrhu porota považuje za hlavní kvalitu jeho ucelené urbanistické, architektonické, technické a krajinářské řešení, které přiměřeným způsobem odpovídá na zadání a požadovaný stavební program. Návrh vychází z archetypálního dělení původních statků s hospodářským dvorem a vhodně pracuje jak se současnými budovami, tak dostavbami. V urbanistickém kontextu okolí si zachovává svůj charakter v celku i v detailu a jednotlivá prostranství vhodně dělí na veřejnou část dvora a intimní část zahrady. Z tohoto pohledu jde o jednoznačně o nejlepší pochopení současné i budoucí situace,“ uvedl za CBArchitektura Mirek Vodák.

Výstava soutěžních návrhů se uskuteční 31. března. Více informací a soutěžní katalog je ke stažení na webu obce Komařice.