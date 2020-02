Vypadá to, že jsou karty k nové stavbě divadla fakticky rozdané. Jenže už v současnosti z městské kasy putuje Jihočeskému divadlu ročně zhruba sto milionů korun a financování nové budovy divadla není zatím jasné. Bouda měla v Budějovicích úspěch, ale omezila řidiče v parkování a zakryla zeleň. Dá se předpokládat, že s novou divadelní budovou to bude podobné.

Vypadá to, že návrh nového divadla vstoupil do popředí a radní zapomněli na občany. O zeleň ve městě, parčík a rozsáhlou plochu na Mariánském nechce přece běžný uživatel města přijít. Ve městě jsou i jiné nevyužité budovy, jako například kulturní dům Slavie, proto by bylo dobré vrátit se zpět nohama na zem ke skromnějšímu řešení, které uspokojí lidi, město i divadlo. Tedy třeba k využití nějaké budovy ve městě, která se jako možnost nabízí a nebude tak finančně nákladná.