Edwin OttaZdroj: Deník

Vzpomněl jsem si přitom na letní zážitek z Rakouska, kde jsem u cesty viděl valníček, na něm brambory nebo mošt a pokladničku. Kdo si chtěl něco odvézt, dal prostě peníze do pokladničky a zboží si odvezl. Viděl jsem to na tomtéž místě i s odstupem několika měsíců, takže se určitě nejednalo o nějaký společenský experiment ale zaběhlou obchodní praktiku.

Už tehdy jsem si pomyslel, jak by to asi dopadlo v Čechách? Kolik lidí by zaplatilo a kolik asi ne a zda-li by se dokonce nenašel někdo, kdo by ke zboží zdarma přibalil i pokladničku. Tak to je srovnání my a Evropa, napadlo mě.

Teď se začínají prodávat vánoční stromky, pěkně v ohradách a hlídané. Málokdo si je dovolí vystavit jen tak. A přesto si někteří zákazníci pojem nabídka vánočních stromků vyloží tak, že nastal čas samosběru a vypraví se pro jehličnany pěkně ve vlastní režii. Doufám, že čerti si dělají pečlivou evidenci a svá zjištění uplatní alespoň při mikulášské, když už ne při ježíškovské nadílce…