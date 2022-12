Už několik týdnů platí nové jízdní řády Českých drah. Díky dokončené rekonstrukci dvou úseků železnice se cesta z Českých Budějovic do Prahy zkrátila na sto minut, čili hodinu a čtyřicet minut. Pro pamětníky zhruba tříhodinového cestování, k nimž patřím, je to skoro k neuvěření. Dráhy navíc nasazují jako Jižní expresy mezi Budějovicemi a Prahou moderní vlaky, kde se lze například připojit k wifi. Jízda je v podstatě rychlejší než autem a přitom se dá čas i dobře využít, protože se člověk nemusí soustředit na řízení.

Dráhy ale musí dát pozor, aby skvělou nabídku nekazily drobnosti jako nucené nasazení jiného, nevyhovujícího vagonu do Jižního expresu krátce před zavedením nových jízdních řádů. Následkem nedostatku míst, předem ovšem zaplacených, někteří cestující museli sedět na batohu v uličce s otlačenými koleny o stěnu vozu. Nepřítelem rychlé jízdy je také zpoždění. To až obligátně ve výše zmíněné minulosti, provázelo změny jízdních řádů, takže na papíře se sice spoje zrychlily, ale ve skutečnosti to nebylo tak slavné.

Naštěstí první zkušenosti s novými řády patří k těm lepším. Tak ať to nám cestujícím i zaměstnancům drah vydrží i v roce 2023.