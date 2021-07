Zdroj: Deník

Když se před pár týdny vše uvolnilo, byly místy hospody a restaurace poloprázdné. Zdálo se, že návrat hostů může být spojen s velkými otazníky.

V posledních dnech, a nezkoumejme, jestli díky blížícím se prázdninám nebo sílícímu létu, se ale viditelně plní židle a obsazují stolky. Jasný důkaz poskytl třeba uplynulý víkend.

Doufejme, že je to pro příští čas dobrá zpráva, možná, že vše, co stálo za to, aby se vrátilo, se opět stane součástí každého dne. Asi to bude platit také o věcech, které by se vrátit nemusely, ale to už tak v životě bývá, že není jen posvícení a každý líc má i rub. Ale možná, že je to proto, abychom si dobrého opravdu vážili…