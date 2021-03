Za obvyklé situace by se v Nesměni, Šalmanovicích, Byňově, Plavu, Komařicích, Rudolfově, Dubném nebo Chrášťanech, Mydlovarech či Štěpánovicích v minulých dnech slavil masopust. Letos z obvyklého veselí bohužel sešlo.

Masopust. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Václav Pancer

Edwin OttaZdroj: DeníkKomu ale extrémně schází, může vsadit na masopust domácí. Pochůzka s koblihou od kuchyňské linky k balkónu se sice nedá srovnávat s obvyklým kolednickým rejem, ale třeba můžete z okna zamávat sousedům. To by asi za normálních časů připadalo každému jako hloupost, když za sousedem mohu zajít. No, letos je to všechno jinak. Za sousedem nezajdete, tak se možná hodí i neobvyklé postupy. A bohužel, už abychom se v tomhle duchu začali připravovat na apríla. Je na to ale víc než měsíc. Schválně, co se povede.