/ANKETA/ Jednodenní stávka části učitelů, která je ještě v živé paměti, se dotkla i řady jihočeských škol.

Školáci - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Některé byly zavřené úplně, některé měly odpočinkový režim. Není cílem těchto řádků rozebírat, jaké potíže mohla přinést stávka rodičům žáků nebo zda by se ve školství při rozumném hospodaření někde nenašly peníze, které jsou potřeba na zvýšení mezd. Jde o úctu ke slibům. Kdo vychovává děti, a to učitelé dělají, ten by jim měl jít svým způsobem příkladem. Pokud tedy vláda slíbila růst mezd, je právem učitelů za její slib bojovat, připomenout se. Ať se děti učí hájit svá práva. Sliby se mají plnit.