Zdroj: DeníkKdyž mohou mít takového odborníka nastálo nebo alespoň na částečný úvazek i menší sídla než stotisícové město, asi je smysluplné, aby v jihočeské metropoli takový člověk působil. Možná také proto, aby veřejnosti uměl objasnit, jaké jsou současné trendy v oboru. Podle posledních let v Českých Budějovicích je to třeba i zabírání veřejné zeleně ve prospěch kancelářských budov, obchodních center nebo překladišť zboží, která jsou jen pár stovek metrů či několik kilometrů vzdálena od těch nynějších, mnohdy nevyužívaných.

Co obyvatel města, to samozřejmě svébytný názor na architekturu, dá se říci s nadsázkou. Ale asi by se schopný komunikátor hodil. Zejména když se někdy stane, že spousta obyvatel města nestačí vrtět hlavou nad tím, co je osvícenými prezentováno jako moderní a jednoznačně prospěšné.