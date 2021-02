Odpověď? Nemůžeme akci zdržovat, změna trasy, to by byly roky dalších průtahů, takhle bude komunikace sloužit už v roce 2021. Pak se ovšem projekt přece jen změnil. Přibyl tunel Pohůrka pod Dobrovodským potokem místo původní estakády nad potokem. Ten tunel, který bude hotov nejdříve v roce 2024 a po nynější aktualizaci plánů bude i dražší (předpokládaná miliarda se musí hodně přifouknout).

A aby se předešlo dopravní katastrofě, zvažuje se údajně stavba provizorní komunikace, která by dočasně nahradila nehotovou dálnici. Skoro jako by se chtělo říct, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě…