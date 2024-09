close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Martin TrösterJen povodně a jeho nasazení při ní ale staronovému hejtmanovi volby nevyhrály. Při povodních to dělal stejně jako v uplynulých čtyřech letech. Byl před kamerou v místě dění a srozumitelně vysvětloval, co se děje, co se chystá nebo proč něco nejde. Řečeno s Cimrmanem, každé zbytečné slovo je zbytečné. A ono to fungovalo. Když se k tomu přidá pracovitost, aby na sociálních sítích bylo co prezentovat, nebo schopnost průběžně reagovat na dotazy lidí v komentářích, rázem mají ostatní politici vzor, jak se to má dělat. A volič jasno v tom, komu to tam hodit.

Pracovití jsou jistě i ostatní politici, kteří se podíleli nebo chtěli podílet na vedení krajů. Málokdo z nich však dokázal sestoupit z hejtmanských výšin mezi lidi a srozumitelně, bez politických frází jim průběžně říkat, na čem pracuje a kdy z toho budou mít jeho voliči profit.

Martin Kuba je republikovým vítězem krajských voleb, ač v počtu preferenčních hlasů ho předstihl jihomoravský Jan Grolich. Nabízelo by se, aby svým voličským potenciálem „neplýtval“ na jihu Čech a šel do Prahy zachránit svou stranu, kterou v jiných krajích převálcovalo tsunami jménem ANO. Tím by ale Jihočechy zklamal. Červená bunda jejich hejtmanovi přece jen sluší více u Dlouhého mostu, než u toho Karlova.

Martin Tröster, regionální šéfeditor Deníku