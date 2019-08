/ANKETA/ Před třinácti lety se z vojenského letiště v Plané u Českých Budějovice stalo civilní a brzy začalo spřádání plánů, jak odtud budou létat Jihočeši k moři. A že mimo Prahy bude pátým letištěm, kam budou mířit velké dopravní airbusy a boeingy.

Letiště České Budějovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Vzniklou akciovku Jihočeské letiště České Budějovice rovným dílem vlastní město a kraj, kteří rovněž stejným dílem financují její provoz. Objekty a 300 ha pozemků letiště patří kraji, který do jeho provozu a modernizace nalil za 14 let 1,36 miliardy korun a rád by se stal jediným akcionářem. A město mu jde na ruku. Děsí ho každoročně vyšší provozní dotace a nechce v „bratrství“ pokračovat. Za 14 let ho stály 192 miliony, příští rok by mělo dát 70, další pak o desítky milionů víc… Zastupitelské kluby města a kraje proberou krajský návrh na odkup poloviny společnosti od města a další možnosti kompenzace nákladů města.