Zdroj: Deník/ Jitka DavidováZopakoval, že je potřeba dodržovat tři R, tedy nosit roušku, dodržovat rozestupy, a mýt si ruce. Jenomže někteří Jihočeši tato doporučení zlehčují.

Ústenky nasazují jen někde, při vstupu do restaurací ji někdo má, jiný to bere tak, že jde jíst, tak ji mezi dveřmi stahuje. Číšník ji má neustále. Prodavačky v pekárnách trpí v rouškách po celou směnu. Příchozí troufalí jedinci kolikrát roušku nemají. Ústenky natahují až po jaké době a na upozornění…V budějovické MHD má málokterý cestující roušku řádně nataženou přes ústa a nos. Spíše staženou pod nosem…

Vypadá to, jakoby ohleduplnost existovala jen v jedné rovině. Kde jsou jednotná pravidla, striktně řízená fungující vládou? Proč si společnost dovolí to, co si dovolí, tedy ohrozit druhého člověka možná smrtící nákazou? Ve volebních místnostech na jihu Čech živáčka bez roušky vidět nebylo. Při hlasování to tedy šlo, bezohlední lidé jakoby najednou poslouchali, aby naplnili občanskou povinnost. Teď jsme ale zase zpátky – v povolební době a v etapě nouzového stavu. Tak snad nyní ignoranti covidu-19 vzpomenou na volby a rouškovou disciplinovanost, která je provázela.

