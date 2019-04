Centrum halových sportů zemřelo dřív, než se vůbec narodilo. Projekt je mrtvý. Čest jeho památce. Nemá cenu dál plýtvat časem a energií, nestojí za to rozebírat donekonečna klady a zápory. Byla odpovídající divácká kapacita? Bylo pro centrum zvoleno vhodné místo? Bylo v jeho okolí naplánováno dost parkovacích míst? Dost! Už je to nuda. Kdo jen trochu přiložil ruku k dílu a plánovanou výstavbou se zabýval, může všechen čas a třeba peníze, které do projektu vložil, považovat za marnotratně prošustrované. Malou útěchou může být, že za sto let, až bude Deník psát o neuskutečněných projektech, zmíní právě Halové centrum. Co teď? Jak dál? Ti, kteří rozhodli o nerealizaci projektu, mají ideální šanci dokázat, že všechno nebyla jen politická hra, ale že jim opravdu šlo o sport a jihočeské sportovce. A třeba hned dnes večer. Jihostroj hraje doma první semifinále. Stará hala bude nabitá k prasknutí. Přijďte povzbudit reprezentanty města. Ne do VIP prostoru, ale doprostřed tribuny, odkud zaručeně odejdete až po konci zápasu. Dřív to ze starých sedaček totiž nejde. A třeba hned zítra začnete pracovat na tom, aby se hala dočkala (alespoň) rekonstrukce.