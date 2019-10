Odborná komise složená z architektů a zástupců města totiž v uplynulých dnech vybrala pražský ateliér Rusina a Frei, podle jehož návrhu by se park z 19. století měl proměnit.

Ten se podle architekta Miroslava Vodáka, který soutěž pro radnici administroval, nejlépe popral se třemi zásadními kritérii – zachováním současných stromů, přístupu k řece a oddělením pěší a cyklistické dopravy. To byly navíc také nejzásadnější požadavky lidí, kteří se do jednání o budoucí podobě parku zapojili, a to skrze dotazník.

Z papíru do reálu by se měly změny promítnout do tří let. Kromě schodů a dětského hřiště tu má přibýt i nová cyklostezka nebo ponton. Cena je 20 milionů korun, přičemž pomoci má dotace.

Londýn, Řím nebo slovinská Lublaň. Možná že se i park Dukelská bude za pár let řadit mezi nejkrásnější městské parky Evropy. Co je však na celé věci zajímavé? Ne jen město, ruku k dílu přidaly vyplněním onoho dotazníku i zhruba tři stovky lidí, kterým, jak se zdá, ještě pořád není jedno, jak „jejich“ město vypadá. A to je velmi dobré.fakt, že se radnice zeptala lidí. Mnohde se tak neděje.