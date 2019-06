„První věcí je dokončení obchvatu a jiných tranzitních cest, které vyvedou dopravu z města,“ přiblížil Viktor Lavička svou vizi. Dodal, že ačkoliv se jedná zejména o investice v režii kraje a státu, jsou pro město natolik důležité, že on jako náměstek pro dopravu bude o jejich dokončení usilovat.

Vize je to pěkná, pro místní vytoužená. Pokud totiž České Budějovice skutečně něco potřebují, pak je to silné vedení, které konečně uleví městským ulicím v ranních a odpoledních špičkách. A to bez obchvatu nepůjde. K plusu je Viktoru Lavičkovi bezesporu fakt, že coby vedoucí útvaru obchodu dopravního podniku a bývalý tiskový mluvčí ví, o kolik minut denně navíc musejí cestující čekat na spoje městské hromadné dopravy právě kvůli ucpanému městu.