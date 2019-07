/ANKETA/ To, že na Hluboké není pro místní, kteří jedou na Masarykovu třídu na poštu nebo úřad, dostatek volných míst k zaparkování, se řeší každé volební období.

ilustrační foto | Foto: Deník/ Edwin Otta

Centrum totiž láká turisty, kteří zde, i přesto, že je tu parkovné dražší než na centrálním parkovišti, auta nechají. Jiní zase zaparkují v některé z městských ulic, protože v těch se neplatí vůbec. „Ročně zavítá na hlubocký zámek dvě stě tisíc lidí, tři sta tisíc lidí přijede do zoo, další tisíce lidí zamíří do sportovně relaxačního areálu, plovárnu,“ komentoval návštěvnost David Šťastný z destinační společnosti Hlubocko – Lišovsko. Dodal, že v ročním součtu je to okolo jednoho milionu lidí.