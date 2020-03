Na jedné straně specializované firmy, které mají jméno, neboť v krajském městě pořádají nejednu kulturní akci. Na straně druhé skupina nadšených studentů, která si v rámci informatiky prostě „jen tak hraje“ s novými technologiemi. Řeč je o videomappingu – vizuálním druhu umění, které využívá projekci na různé objekty.

Na Gymnáziu Česká uskutečnil šestý ročník Noci vědců, umělců a sportovců. | Foto: Archiv školy

Budějčtí to dobře znají – z loňských oslav 30 let od sametové revoluce nebo z výročí 750 let založení města. Tehdy firma Art4 Promotion rozzářila Samsonovu kašnu i radnici. Přípravy na akci zabraly měsíce a vyšly město na sta tisíce. Zhruba dvě stě tisíc korun dostala loni společnost Borovka Event.