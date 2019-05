/ANKETA/ Chodíme kolem nich. Žižkova kasárna, objekt postavený na konci 19. století v blízkosti vlakového nádraží. Areál, který v minulosti sloužil jako ubytovna pro vojáky, tu roky stojí bez větší péče, a tak chátrá.

Žižkova kasárna v Českých Budějovicích v blízkosti vlakového a autobusového nádraží patří z velké části od roku 2014 městu. | Foto: Deník / Edwin Otta

Město, jež je majitelem, z něj chtělo původně vybudovat úřednický dům. „Plán na dům pro úředníky je sice pěkný, ale finančně náročný,“ řekl náměstek primátora Ivo Moravec. Na to, aby se objektu znovu vdechl život, je totiž třeba 1,83 miliardy korun, a ty nejsou. Jak už to ale bývá, zavřou-li se jedny dveře, otevřou se jiné. Do kasáren tak zastupitelé po odsouhlasení vpustili sdružení Pomáháme sportem, kterému část areálu pronajali. „Chceme tam vybudovat kavárnu, měl by tam být klub,“ přiblížil Jan Mádl, předseda spolku s tím, že zde vyroste i horolezecká stěna, do budoucna pak ateliéry či taneční studia. Netají se tím, že vše po vzoru Depa Plzeň či pražských Kasáren Karlín. A proč ne. Když to šlo v Londýně, kde z původní elektrárny vznikla galerie moderního umění či ve Vítkovicích, kde se v bývalém areálu hutí pořádá již několik let hudební festival, proč by to nebylo možné i v jihočeské metropoli. Chátrajících objektů v republice přeci máme. Proč z něj pro jednou neudělat centrum, které rozproudí místní společenský život, ukáže, že se dá kultura dělat i trochu jinak, a třeba nakonec do města přitáhne i více turistů. Nechť odvážnému štěstí přeje.