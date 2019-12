Zažehnout znovu jiskřičku ve „vztahu“ se rozhodli také budějovičtí zastupitelé, kteří s prvním prosincovým dnem rozšířili parkovací zóny do další části města – Pražského předměstí. Všechno prý proto, aby se lidé zde žijící měli lépe – parkovali snáze.

Což o to, nápad je to dobrý, protože najít zde volné místo je, zvláště večer, o nervy. Jenže místo zkušeného partnera, který za ty roky ví, co by jeho drahá polovička chtěla, si zastupitelé počínají spíše jako puberťák, který svým chováním zanechává tak akorát šrámy na duši.

Aby tady mohli lidé, kteří zde žijí, parkovat, musí mít oprávnění. Jsou-li v podnájmu, mají smůlu, nejsou-li majiteli vozidla, mají také smůlu. K tomu si musí navíc zvykat na řadu dopravních změn, které v ulicích nastaly. Plná aut jsou kvůli tomu i parkoviště přilehlých supermarketů. S auty se sem totiž přesunuli právě ti, kteří v dané lokalitě nemají trvalé bydliště. Výsledek jejich snahy pak připomínají večer co večer plné ulice aut, a tak místní ztrácí nervy znovu a znovu.

Lidé, s nimiž mají zastupitelé „krátkodobý vztah“, jim to nejspíš odpustí. U těch, kteří zde žijí třicet a více let, to ale kytka nebo šperk asi jen tak nespraví. Aby to tak za tři roky nedopadlo jako v některých partnerstvích, kde jednomu z páru jednoduše dojde trpělivost – rozchodem.