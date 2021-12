I pracovníci dalších útulků v Táboře, Olomouci a Kostelci, kde vysvobozená smečka našla dočasné útočiště, se snaží napravit křivdy spáchané na duši i těle psů.

Veterina v Plavsku odebrala na 50 jorkšírů. Chovali je v příšerných podmínkách

Lidé se chovají hůře než zvířata, nejen k sobě, ale i k němým tvářím. Kolik takových případů se musí ještě stát, než dojde k účinné změně legislativy. Takové zneužívání zvířat pro svůj prospěch by mělo být potrestáno nejen finančně, ale viník by se měl dostat před spravedlivý soud a odejít s doživotním zákazem chovu.

Dívejte se kolem sebe, nenechte se ošálit hezkým vystupováním a naaranžovanými snímky, než ukvapeně pořídíte dětem drahého mazlíčka. I když se u vás bude mít dobře, může za jeho zrozením stát takový nebohý tvor a lidská zrůda.

Na množírnu v Plavsku upozorňovali lidé už dříve, psi žili v přízemí i podkroví

Pokud máte důvodné podezření na porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání, nelegální množírnu i jiné formy týrání, nebuďte lhostejní a nenechávejte si to pro sebe. Vše můžete zdokumentovat a nahlásit na příslušní odbor životního prostředí, veterinární správu a policii, případně se obrátit na neziskovou organizaci hájící práva zvířat, kde vám poradí, jak jednat. V žádném případě důkazy o týrání zvířat nezveřejňujte přes sociální sítě, protože tímto pouze upozorníte pachatele, který následně hbitě stopy odstraní a připraví se i na případnou kontrolu.

Co je podezřelé:

Podezřelý prodejce nabízí zvířata pod různými identitami. Zkuste si nejdříve na internetu vyhledat jeho číslo, fotky nebo e-mail. Skuteční množitelé často mění kontaktní údaje. Prodejce nabízející psa s rodokmenem se může snažit ošálit zájemce, rodokmen nemá nic společného s průkazem původu (PP). Znamená to, že jeden z rodičů PP má a druhý ne, štěně pak má tzv. Pet Pass, což ale není průkaz původu, jen mezinárodní očkovací průkaz. Pořizovací cena může být v těchto případech vysoká, i když pes nemá průkaz původu, nebo je naopak nízká. Vše je dobré si ověřit na webových stránkách Českomoravské kynologické unie, kde jsou uvedeny standardy i ceny jednotlivých plemen psů.

Zachránili psy žijící ve výkalech a plné parazitů. Množírna skončila nadobro

Chovatel psů si má kupujícího prověřit. Chce vědět, zda bude štěně v dobré péči, neprodá ho jen tak někomu. Správný chovatel vás vezme domů, můžete si prohlédnout zázemí i rodiče štěněte. Bude se dotazovat na vaše plány, zda chcete se zvířetem jezdit na výstavy, soutěže, sportovat a podobně. Pes musí být v den předání očipovaný, očkovaný a odčervený, ve smlouvě o koupi se uvádí i číslo čipu. Podezřelé je vše, co opět nesedí, chovatel vám psa chce odvézt do bydliště. Snaží se domluvit předání u benzinové stanice, na parkovišti, u obchodního domu, či jiném veřejném místě. Do své nemovitosti vás za žádnou cenu nepustí.

Zvíře jeví známky strachu, je ve stresu, má špinavou a slepenou srst, parazity, teče mu z očí, trpí průjmy. Chovatel nechce ukázat rodiče. I když vás vpustí do domu, neukáže místa, kde vyrůstalo, cítíte zápach, slyšíte štěkot. Průkaz původu zasílá později poštou. V očkovacím průkazu, či Pet Passu uvádí nepravdivé informace. Nesedí data očkování a odčervení, chybějí nálepky očkovacích látek, či jeví známky odlepení z jiného průkazu. Množitelé jsou schopní opisovat šarži, zfalšovat i razítko veterináře, doma mít čipy i injekce s vakcínami. Často lžou i o věku psa, prodávají mladší štěňata, než se smí, nebo naopak starší psy vydávají za štěňata. Stáří lze odhadovat podle zubů, váhy i jiných atributů. Pokud pes nemá prořezané zuby, jedná se většinou o tvora mladšího padesáti dnů, který má být ještě u feny a sát mateřské mléko.

Osm týraných dog z Jindřichohradecka dostalo novou šanci na život v útulku Tábor