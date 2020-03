Všechno zlý pro něco dobrý. Říkávaly babičky, pokud dokázaly v kritických okamžicích udržet klid a nadhled.

Do ulic jen s rouškou. Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Věděly, proč to dělají. Vše těžké, co má nějaký smysl, člověk snáší lépe. K čemu nám je ale nemoc, která putuje světem a ohrožuje všechny na životech a zdraví? Nyní jsme na začátku devítidenní karantény, kterou nám vyhlásila vláda do 24. března a zažíváme tak zatím největší omezení. Máme tři stovky nakažených a jen jednotlivci jsou hospitalizovaní s vážnějším průběhem koronavirové infekce. Zažíváme stav nouze, bojíme se o blízké, hlavně o ty starší, kterým vážný až smrtelný průběh onemocnění hrozí nejvíc.A nikdo neví, kdy a jak to celé skončí.