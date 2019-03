/ANKETA/ V uplynulém týdnu „zaútočili“ policisté a záchranáři na další dvě českobudějovické školy. „Ozbrojený útočník ve škole“ je projekt Jihočeského kraje, který už tři roky spolu se složkami integrovaného záchranného systému, připravuje učitele, ředitele, ale i školníky, kuchařky a uklízečky, na možný útok ozbrojeného útočníka.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Petr Dušek

Cvičení je užitečné tím, že teorii následuje velmi živá praxe. Po chodbách chodí zakuklenci, střílí a snaží se vniknout do třídy, jindy mezi skupinku ukrytých učitelů vpadne zakrvácený raněný a zoufale prosí o pomoc. „Modelové situace, při kterých se střílí a teče umělá krev, jsou stresující. I když všichni vědí, že jde jen o nácvik. A pod tlakem se dělají chyby. To je přesně to, o co nám jde. Učitelé se obyčejně za chyby při výcviku stydí a pak si je pamatují,“ vysvětluje jihočeský policejní tiskový mluvčí Jiří Matzner, který se pravidelně účastní například coby zraněný figurant.