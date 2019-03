Přihlížíme obnovené inscenaci z 60. let minulého století, výstavbě nového divadla. Už v roce 1962 pro ni bylo připraveno jeviště zbouráním domů, které překážely stavební parcele na Mariánském náměstí.Zápletka se ale komplikuje už při projektu Bouda. Jihočeské divadlo chtělo postavit nejprve provizorní dřevěné budovy, které by „rozžily“ travnaté prostranství. V minulém týdnu vyřešilo divadlo komplikace se stavebním povolením tím, že si raději budovu půjčí od Divadla bratří Formanů. „Mají i podobnou boudu, jako jsme chtěli,“ vysvětlil Lukáš Průdek. Formanovská Bouda vyjde na šest milionů. Kamenná budova bude stát mnohonásobně víc. Ale kolik? To je otázka, na kterou teď nikdo nezná odpověď. Jsou milionové výdaje pro obyvatele prioritou? To už je spíš slovo do pranice. Na odpovědi se všichni neshodneme. Přidejme pohled, který by, zvlášť v době hospodářské prosperity, neměl chybět. Odvážná reprezentativní velkorysá budova bude drahá. Ale může se mnohonásobně vyplatit. Ovlivní sebevědomí mnoha generací Jihočechů. I těch, co dovnitř často nezajdou. Potom, co jsme si nechali uplavat Rejnoka, máme další příležitost dát budějovickému životu nový rozměr.