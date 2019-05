/ANKETA/ Ministerské rošády. To byl impuls, který naposledy dovedl české občany demonstrovat svou nespokojenost na náměstí svých měst. Formulovali svůj nesouhlas s politickým děním.

Demonstrace. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

I na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. vplul 29. dubna dav, který nelibě vidí výměnu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za Marii Benešovou. „Lidé tu dokazují, že jim záleží na demokracii v téhle zemi a nechtějí to, co se děje teď. Tedy aby nám vládl oligarcha, estébák, komunisti, sociální demokraté, kteří nemají se sociální demokracií nic společného, a další. A aby se ohýbala justice ve prospěch vlády, která není legitimní, to je šílené, co se dneska děje,“ shrnul Štěpán Jankovský z Českých Budějovic nejen své pohoršení.