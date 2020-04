Proměna Čechů v národ švadlen je fenomén, na který budeme jednou nostalgicky vzpomínat a vyprávět vnoučatům o tom, jak se lidé v kritické chvíli semkli a jak šikovné české ruce vytáhly zaprášené šicí stroje a zachraňovaly životy.

Přerod rodičů v domácí učitele zatěžuje sice nervovou soustavu novopečených soukromých pedagogů, ale ani času stráveného spolu s našimi dětmi nad učivem nemusíme litovat. Zaměstnanci se téměř ze dne na den museli proměnit v externisty pracující samostatně z domovů, hlídat si sami pracovní dobu i nasazení. Po prvotním šoku z mnoha omezení přišel relativní klid. Naučili jsme se pravidelně chodit do přírody. Naši psi snad nikdy nebyli tak důsledně venčeni jako za časů korony. Život většiny se zjednodušil a zpomalil. Najednou víme líp, co je důležité. Když si s přáteli, se kterými se teď nemůžeme vídat, přejeme po telefonu hodně zdraví, přesně víme, co tím myslíme a o jak důležité přání jde. Infekce COVID-19 rozšířila po celém světě nový strach, ale i řadu změn k lepšímu. „Hlavně, aby ta soudržnost a vědomí, co je důležité, zůstaly i v době, kdy bude nebezpečí infekce pryč,“ slýcháváme zbožné přání, i když zároveň tušíme, že je zbytečné si na cokoli příliš zvykat. Protože, jak připomínal i Arthur Schopenhauer, trvalá je jedině změna.