Zdroj: Deník„Dřív jsme se turistům z Asie divili, proč nosí při nachlazení roušku. A dneska už je umíme používat také,“ řekl mi jeden známý, když hodnotil, co všechno nás COVID-19 za několik týdnů dokázal naučit.

Zdaleka nezůstalo jen u roušek, i když ty se staly symbolem, jak opěvovaným, když se české švadlenky semkly a chybějící roušky našily, tak proklínaným, když jsme je začali ke konci nouzového stavu považovat za vládou nasazené náhubky.

Jak rychle přišel, tak by se mohlo zdát, že rychle odchází. Ale on tu s námi zůstane, i když na něj zapomeneme. Stejně jako řada nemocí, které objevujeme až ve chvíli, kdy se nás takové onemocnění přímo dotkne. Někteří z nás jsou covidem promoření. Všichni doufáme v imunitu, kterou přirozené očkování nabízí. Jak je to s promořeností našich srdcí, nám ale test neukáže. Když byl konec nouzového stavu v nedohlednu, vážili jsme si chvil strávených se staršími, nechtěli jsme nechávat naše nemocné umírat v osamění nemocnice. Teď vplouváme do svých starých návyků. Ale ještě můžeme chvíli zůstat tou lidskostí promoření.