KOMENTÁŘ RADKY DOLEŽALOVÉ: Od nehod se utíká

/ANKETA/ Jihočeši jsou přeborníci co do počtu drobnějších dopravních nehod, od kterých se, když si myslí, že je nikdo nevidí, vytrácí jako pára nad hrncem.V České republice ujede viník od každé šesté nehody, za rok to přijde na 18 tisíc kolizí. Zatímco Plzeňáci jsou s 12,5 procenty útěkářů nejodpovědnější, Jihočeský kraj s 21,5 procenty vede na opačné straně žebříčku.

Ilustrační foto. | Foto: Jaromír Šimek

„Pokud řidič odjede od nehody, hrozí mu pokuta až pět tisíc korun a ztráta až sedmi bodů. A to je v tom lepším případě, když nedojde ke zranění. Kdyby při tom někdo zraněný byl, jde už o trestný čin neposkytnutí pomoci,“ vysvětlil policejní tiskový mluvčí Milan Bajcura. Nejčastěji k těmto nezodpovědnostem dochází na velkých odstavných parkovištích a u supermarketů. Viníci se bojí ztráty bonusů z výhodného povinného ručení. „Řidiči si často neuvědomují, že jsou sledováni kamerovým systémem. Stává se to i několikrát za týden,“ dodal Milan Bajcura. Jedna z posledních takových nehod byla v obci Plav na Českobudějovicku na parkovišti před restaurací. Okamžiky, kdy nás přemůže strach, známe, a také je pochopíme asi všichni. Vyměnit ale svoji důstojnost za pár bonusů od pojišťovny, to už stojí za dvojí zvážení. Trochu se ostýchám citovat jadrného spisovatele Arnošta Lustiga, i když podstatu vystihl přesně: „Jsme všichni k..vy, bratři a sestry, dámy a pánové; jen musíme znát míru.“

Autor: Radka Doležalová