/ANKETA/ Podzimní listí maturitu jistí. Dnes už toto vtipné a trochu zoufalé studentské heslo pro ty, kterým hrozí maturitní reparát, můžeme rozšířit i o podzimní přijímací řízení na vysokou.

Vysokoškoláci. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Nyní si totiž mohou ti, co v řádném termínu neobstáli, opravit nejen maturitu, ale i dohnat zameškané přijímačky a stihnout ještě v témže roce podzimní nástup na univerzitu. Lukáš Polanecký, ředitel útvaru pro administraci studia na VŠTE v Českých Budějovicích, říká, že tento posun způsobilo zavádění státních maturit. „Vyhláška dává žákům možnost si termíny vybrat. Proto stále větší počet žáků středních škol volí raději podzimní termín maturit, aby získali víc času na přípravu. Chtějí být prostě úspěšní,“ vysvětlil. I naše druhá univerzita toto umožňuje „Hlavním důvodem, proč se hlásí studenti do druhého kola přijímaček, je, že nezvládli maturitu. Když udělají dobře testy, přijmeme je,“ vysvětlila Klára Kolgjeraj ze studijního oddělení FF JU. Znamená to, že je vysokých škol příliš, nebo to víc vypovídá o jejich náročnosti?