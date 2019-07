Vedle Silvestra a maturitních plesů je podle slov mluvčího českobudějovické městské policie Davida Štýfala konec školního roku obdobím, kdy mladiství porušují zákon o pití alkoholu nejčastěji. Už v pondělí našli strážníciv parku Stromovka dva chlapce a dvě dívky pod věkovou hranicí osmnácti let, kteří nadýchali od 0,32 do 1,44 promile alkoholu v krvi.

První zkušenost s opilostí má u nás v 11 letech každé desáté dítě, ve věku 13 let je to již 50 procent z nich. A minimálně stejný počet dětí vyzkoušelo alkohol i v minulosti. Je tedy pravděpodobné, že i my dospělí, kteří nyní děti kontrolujeme a snažíme se je následně školit o tom, že před osmnáctinami se alkohol nepije, jsme v době dospívání také popíjeli. Máme tedy zákon, který většina porušuje. Když je zákon špatný, je potřeba ho změnit. On ale není špatný. Jen naše děti potřebují, abychom je naučili upustit páru a zvýraznit předěl mezi obdobím usilovné školní práce a časem na letní radovánky jinak, ale srovnatelně výrazně.