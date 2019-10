/ANKETA/ V sobotu se na různých místech v Čechách sešlo 31 000 lidí, kteří si udělali čas a symbolicky podpořili úsilí Lesů ČR vytvořit lesy pro nové generace. Během soboty vysázeli 162 000 sazenic, stavěli oplocenky, čistili paseky a také se učili znát přírodu.

Sázení stromků pod Kletí | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Za jižní Čechy šlo do akce Táborsko a Českokrumlovsko v čele s Kateřinou Neumanovou, Evou Josefíkovou a Janou Nesvačilovou. „Je třeba se připravit na to, že lesy, které dnes sázíme, budou za třicet padesát let hodně jiné než ty, na jaké jsme byli zvyklí v minulosti,a které dnes napříč republikou hynou. Tím, že v takové dosud nevídané míře sázíme nový les, tvoříme úplně novou krajinu. Sázíme lesy, které porostou do 22. století,“ zněla tak trošku budovatelsky výzva ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka. Přesto nelze snaze lidí – jen neplakat jen nad stavem českých lesů a pustit se do práce – než zatleskat. Možná tu máme i hozenou rukavici a předobraz pro ty, kteří jsou nespokojeni i s něčím jiným. Bohužel ne každý problém je tak přímočarý. Ale on někdo přijde na to, co je potřeba dělat namísto demonstrování a rozčilování se nad výroky prezidenta nebo střetem zájmů předsedy vlády. Zatím můžeme vyprávět příběh o lidech, kteří sázeli stromy…