Zdroj: DeníkDosáhli jsme letošního smutného rekordu na českých silnicích. Potom, co všechno jsme si užili od jara do léta kvůli ohrožení zdraví a životů s COVID-19, zní zprávy o tragických nehodách, ke kterým dochází z nepozornosti a podcenění, jako ironické šťouchnutí. Po několika měsíčním tréninku maximální opatrnosti, všemožných opatření, jedeme nyní už zase ve starých kolejích.

Zatímco před nedávnem mnozí z nás jezdili v autě s rouškou a to i když v tom autě seděli sami, nyní si už zase v těch samých autech s lehkostí jezdíme pro vážné úrazy.

U Českých Budějovic při tragické nehodě jak řekl policejní tiskový mluvčí Milan Bajcura řidička pravděpodobně přehlédla výstražné a zvukové zařízení železničního přejezdu P 1133 bez závor a vjela na přejezd. Byla by to otázka nejspíš pro psychology a ani oni by asi nepomohli.

Ale nejde se neptat po tom, jak zařídit, abychom trochu toho děsu z neznámého nebezpečí dokázali přesunout do momentů, kdy podceňujeme nebezpečí notoricky známé.