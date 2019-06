/ANKETA/ „Kluci a holky, jde se na pískoviště, postavíme hrad. To je nuda, to už nás neba. Mám nápad. Vyhloubíme v písku koryto a vybudujeme kanál.

Splavnění Vltavy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Budeme po něm pouštět lodičky. Jo, jo, jdeme na to. Uf, hotovo. A teď pusťte vodu. Tati, prosím. Pusť vodu. Nepustím, nanejvýš pár věder ze studny, vodovodní kohoutek je stržený. Ehm… aha. Voda neteče… No co, jdeme hloubit dál. Třeba budou stačit ta vědra. Ale vody je málo, táta to říkal. Pár kýblů nestačilo. Lodě neplují, sotva se namočily a leží na mělčině. Celý den jsme to stavěli. Zbytečně. Voda není a nebude. Dokud ten vodovod někdo neopraví. Tatíííí…“