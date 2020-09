Sčítáme nemocné, zesnulé, sčítáme zkrachovalé firmy i ušlé zisky a vzniklé škody. Covid je mocný hybatel všeho dění. Buďme ale spravedliví. Sčítejme i jeho zásluhy. Naučil nás přemýšlet jinak o zdraví, o vztazích. O prázdninách nás přiměl si začít znovu všímat domácích krás.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Zdroj: DeníkJe po dovolených a na stůl se vrací téma vzdělávání, které korona také značně obohatila. Jestli může být někdo spokojený, tak jsou to ti, kteří byli s klasickým vzděláváním nespokojení. Vlivem epidemie se i ti nejkonzervativnější učitelé museli na vzdělávání podívat z jiného úhlu. Jestli a kdy nám korona žáky zčerstva zasedlé do lavic zase „přepinkne“ zpátky domů a do online světa, nedokáže nikdo předpovídat. Každopádně se netřeba obávat, že snad koronavirové rozvolnění způsobí vzdělanostní propad.