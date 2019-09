Časová schránka umístěná v makovici pod zlatým křížem Bílé věže Piaristického kláštera slouží jako „vzkazovník“ lidem, kteří nejspíš nebudou mít možnost se v reálném životě potkat. Když byl v 3. září vyjmutý z Bílé věže kovový tubus, ukázalo se, že uchovává poselství z roku 1937.

Do makovice Bílé věže českobudějovického Piaristického kláštera byla vrácena schránka s dokumenty a přidána ještě jedna. | Foto: Deník / Radka Doležalová

V pátek 13. září pak byly zpátky do makovice vloženy schránky dvě. Jedna původní a druhá nová. Vedle pamětních medailí a listin od Biskupství českobudějovického a Krajského úřadu Jihočeského kraje, přispěli i gymnaziální studenti rukou psaným dopisem. Při umisťování schránky zpátky na věž naznačil dojetí ředitel Biskupského gymnázia Martin Maršík: „Kdybych nebyl muž, ale citlivá žena, snadno by mě to, co maturanti Biskupského gymnázia napsali, dojalo i k slzám.“