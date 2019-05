Omezení volného nočního zahradního pohybu se nelíbí některým hlubockým obyvatelům. Sepsali proti zákazu vstupu po soumraku petici.

Jak ale zařídit, abychom nemuseli bohatství sami před sebou chránit? Žijeme v době, kdy si většina z nás žije lépe, než kdysi šlechtici. Kdesi jsem četla zajímavé srovnání, že to, co dříve mělo jen několik vyvolených představitelů elit, si užíváme v podstatě všichni. Stačí si uvědomit, kolik služebných a lokajů bychom potřebovali, aby zastali práci našich praček, myček, vysavačů a ostatních strojů. Kolik koní se skrývá pod kapotami našich vozů a kolik lidí by o ně muselo pečovat, kdyby byli živí. Přestože požitky máme šlechtické, v chování se často projevíme plebejsky. Snad až se přepychovou životní úrovní dosyta nabažíme, začneme více pomýšlet i na kultivaci jednání a zacházení s tím, co je společné. Pak si nebudeme muset potupně zakazovat vstup.