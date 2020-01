Jeho plán ale v jihočeské ČSSD narazil a po kritice, se kterou se setkal v minulém týdnu, Jiří Zimola po jedenácti letech opustil post předsedy jihočeské organizace sociálních demokratů. Nyní připouští, že by Změna 2020 mohla jít do voleb samostatně a že kandidaturu za ni zvažuje.

Voliči a členové sociální demokracie by snad pochopili, kdyby se jejich strana rozhodla spolupracovat s jiným politickým subjektem. Ale aby si jedna strana zakládala jinou stranu, aby s ní mohla jít do voleb, musí zákonitě působit nesrozumitelně. Úmysly bývalého hejtmana jsou možná pochopitelné, provedení ale ne. Hlavním problémem většiny snah o záchranu ČSSD v posledních letech je totiž to, že jejich jediným smyslem je pouhá záchrana strany. To je ale zoufale málo a voličům to nestačí. Smyslem musí být něco většího, co by měli sociální demokraté najít na prvním místě. Když totiž nevíte, co chcete a kdo jste, nedojdete nikam.