Společná je pro tyto investice například úvaha, že ve všech by mohla sídlit krajská Jihočeská filharmonie. Navíc jde o investice svou povahou pro všechny obyvatele kraje, protože tyto instituce navštěvují nejen Budějovičtí. A navíc se jak divadlo, tak síň i Slávie nachází v krajské metropoli na velmi malém prostoru.

Důležitou otázkou tak je to, na co se ptal Martin Kuba (ODS), když krajské zastupitelstvo uvolňovalo peníze na opravu Jeremiášovy síně. Mají Budějovice a kraj tolik kulturních diváků, aby se tyto investice vyplatily? Od náměstka hejtmanky Pavla Hrocha (Jihočeši 2012) se dozvěděl, že kraj se zajímá hlavně o své investice do kultury.

Jak velká kapacita je potřeba, se tak neví a může za to zjevně něco, co se skrývá v odpovědi Pavla Hrocha. Kraj a magistrát spolu viditelně netáhnou za jeden provaz. Svědčí o tom i odchod Budějovic z projektu krajského letiště.

Na magistrátu a kraji sedí v koalicích různé strany. Navíc čeští politici obecně chápou politiku jako boj, ve kterém je dovoleno cokoliv. A také se blíží krajské volby. Jenže kraj a krajská metropole se logicky se svými plány na území Budějovic potkávají a nedá se tomu vyhnout.

Na konflikty teď navíc není moc vhodná doba. Voliči by proto letos mohli víc slyšet na politiky, kteří jsou schopni spolupráce. Nehledě na to, že jde o velké investice v kultuře, která by mohla být politického boje ušetřena.

Pro kraj i magistrát by tak mělo spíše platit: Mluviti spolu zlato…