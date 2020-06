Zdroj: Deník / Zuzana GabajováTříčlenný soudní senát v čele s JUDr. Církem dospěl k jednoznačnému závěru, o její vině neměl žádné pochybnosti. Dostat mohla patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Pravomocný ale rozsudek není, její obhájci se na místě odvolali a případ bude znovu řešit pražský vrchní soud.

O chlapečka se od jeho narození téměř výhradně staral jeho otec, za pomoci svých rodičů, ona o ani jednoho z nich moc nestála. Otec se po vraždě psychicky zhroutil a není, jak řekl, schopen ani po roce a půl normálně fungovat.

U soudu se probíral i vztah rodičů. Příbuzní i známí obou se shodli na tom, že nechápou, proč o ni tak zarputile a neustále usiloval. Například babička chlapce nerozuměla tomu, proč se syn obžalovanou snaží neustále chránit a chce s ní přes to všechno žít, jak uvedla u výslechu v přípravném řízení. „Snažil se ji opečovávat, ale nakonec asi přišel na to, že si život zařídí bez ní.“

„Je třeba uvést, že ani pan P. se nechoval zcela standardním způsobem, jak by se měl dospělý a rozumný muž chovat. Za každou cenu se snažil ji přimět, aby se k němu vrátila, zatímco ona mu všemožně dávala najevo, že nechce a že to nikdy neudělá, on přesto pokračoval,“ řekl soudce při zdůvodnění rozsudku s tím, že ti dva se neměli nikdy potkat. „Dá se říct, že jeho jednání se na tom všem spolupodílelo. Vedle složité životní situace, kdy měla spoustu práce a velké finanční problémy, to mohlo přispět k tomu, že se rozhodla spáchat sebevraždu. Ale za to není souzená. Je souzená za to, že se rozhodla zabít dítě a že to také provedla.“

Zmocněnec pozůstalých dokonce ve své závěrečné řeči přiznal, že M. P. se zpovídal u okresního soudu z nebezpečného vyhrožování, když u její maringotky položil kozí lebku, soud ale případ poslal k přestupkovému řízení. „Velmi ji miloval a snažil se, aby se vrátila. Ona to ale považovala za nátlak,“ popsal v kostce jejich problematický, zprvu partnerský vztah. Zmínil i to, že obžalovaná žádala u policie o ochranu před M. P.

Psychologický posudek bývalého partnera obžalované a otce jejich syna si ovšem v přípravném řízení nikdo nevyžádal, nad čímž se pozastavila i obhájkyně obžalované, a tak se už asi nikdo nedozví, jestli k jejímu pokusu o sebevraždu, a také vraždě syna, mohl svým chováním skutečně přispět. Jestli to tak bylo, pak § 144 trestního zákoníku říká: „Kdo jiného pohne k sebevraždě…, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.“ Nejspíš by nebývalo bylo od věci, kdyby se soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie vyjádřili i k této otázce. Nicméně jak se praví: kde není žalobce, není ani soudce. Na stranu druhou on přišel, rukou své bývalé přítelkyně, o syna, kterého hluboce miloval, a to je pro každého rodiče utrpení největší a doživotní.