Komentář Zuzany Kyselové: Je draho, ale větrníky nechceme

O stavbě velké větrné elektrárny se nyní rozhoduje na Táborsku, a kdoví, jak to dopadne. Není to tak dávno, co obyvatelé Malšína rozhodně odmítli stavbu několika větrníků u nich na vršku, kde často pěkně fouká.

Zuzana KyselováZdroj: DeníkNikdo většinou nechceme ve svém okolí postavit žádná zařízení, bez ohledu na to, jak jsou potřebná. Teď jsme na prahu zdražování energií, o jakém se nám ani nesnilo. Zima před námi a nám zamrzá úsměv ve tváři už teď. Na zdražování má vliv řada faktorů, ale hodně zjednodušeně se dá říci, že ceny energie získané z fosilních paliv, kterých se nechceme vzdát, letí vzhůru, a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která je čím dál levnější, máme nedostatek. Kdo se alespoň doma vybavil solárními panely, tepelnými čerpadly a podobně, je na tom lépe, ale zbývající většina může jen bezmocně hledět, co se bude dít dál. Proto bychom se, než větrné elektrárny a podobná zařízení šmahem zamítneme, přece jenom nad tím vždy měli pořádně zamyslet. Jinak se nám to může škaredě vymstít.