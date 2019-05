Motto komunistů pro volby zní: Nenechme to tak.

Předseda KSČM a budějovický zastupitel Vojtěch Filip na adresu Evropské unie připomíná, že Česká republika vstoupila do Unie po celostátním referendu. "Pokud chceme, aby se něco v Unii změnilo, tak bychom to v ČR měli opět řešit prostřednictvím referenda," dodává Vojtěch Filip. Předvolební kampaň má podle Vojtěcha Filipa spíše charakter kabaretu při kandidatuře 4O volebních subjektů. "Mnohé z nich nemají s Evropskou unií nic společného ani ve svých v programech. Účelné by v kampani bylo, aby klasické politické strany vedly diskuzi s občany o reálných problémech jednotné Evropy," míní Vojtěch Filip. K těm patří podle komunistů třeba migrační krize nebo otázka brexitu a také velký úřednický aparát.

Tento týden se nejprve kandidáti KSČM setkali s voliči v Českých Budějovicích, Lišově, Zlivi, Hluboké nad Vltavou nebo v Týně nad Vltavou a později i v dalších místech regionu.