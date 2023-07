/FOTO, VIDEO/ Téměř padesátka jezdců s koňmi se o víkendu sjela k Borotínu na Táborsku. Konal se tam závod Hobby jízda Čertovým břemenem ve vytrvalosti. Jely se dvě kategorie: na dvacet a na čtyřicet kilometrů.

Hobby jízda Čertovým břemenem - jezdecké závody ve vytrvalosti v Borotíně. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Trasa vedla kolem kopce Dehetník (680 m n. m.) přes Pejšovu Lhotu, Kamennou Lhotu, Podol a Pikov a byla na ní čtyři chladící stanoviště. „Jsou to hobby závody, na které není potřeba jezdecká licence, a jezdci jsou z celého Česka, není to nijak omezeno,“ přiblížila jedna z pořadatelek Yvona Meierlová s tím, že hlavním pořadatelem je Jezdecká stáj Hrdina-Borotín a její majitel Antonín Hrdina.

V cíli kontrolovala všechny koně trojice veterinářek. „Jezdec s koněm se musí vejít do časového limitu na trati, ten nižší je 8 km/h, ten vyšší bez penalizace je 12 km/h a nesmí překročit 16 km/h, to je dáno pro ochranu koní v hobby kategorii, aby to nějaký jezdec na přepálil,“ přiblížila hlavní veterinářka závodu Kateřina Talířová.

Od chvíle, kdy jezdci na koních projedou cílem, musí do dvaceti minut (a mezi jednotlivými koly do 15 minut), dojít na kontrolu na veterinární stanoviště. „Podmínkou vstupu je to, že kůň musí mít tepovou frekvnci pod 64 tepů za minutu. Opět je to ochrana proti tomu, aby někdo koně nepřetáhl,“ doplnila veterinářka. „Pokud to nezvládnou, jsou ze závodu vyloučeni.“

Občas se na závodech stává, že kůň kolabuje a skončí na infuzích. „Ale paradoxně to bývá hlavně v zimě, kdy je ošklivo, jelikož je mnohem těžší přesně vědět, kdy koně chladit a kdy ho zahřívat dekou. Když je vedro jako tady v Borotíně, všichni vědí, že mají chladit,“ vysvětlila Kateřina Talířová.

Dvacetikilometrovou trať nejlépe zvládla Lucie Procházková s koněm Betty 7 ze 4 Horse Teamu, čtyřicetikilometrovou Karolína Trachtová z Šejkem 4 z Jezdecké stáje Hobit. Kompletní výsledky závodů najdete ZDE.